شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يقترح طريقة جديدة لتشجيع المصريين للمنتخب الوطني بالمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، أنهم يكفيهم شرفا تشريف الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن مصر لا تبخل على الظهور في أبهى صورة أمام العالم، وهناك نسب مشاهدة عالية لحفل افتتاح البطولة ورضا عالٍ.

وتابع نصر أن منتخب مصر يستعد بكل قواه لموجهة منتخبي مقدونيا والسويد، كونهما الأصعب، مشيرا إلى أن فوز المنتخب المصري على فريق تشيلي بنتيجة 35- 29، يعتبر أفضل تأهيل لمتابعة باقي المواجهات واكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

وجاء فوز المنتخب الوطني في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي وحتى 31 من نفس الشهر، بمثابة الدفعة التي يحتاجها اللاعبين في ظل غياب الجمهوربسبب جائحة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع.

واقترح رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد أن تدعم الجماهير المصرية المنتخب الوطني عن طريق صفاحتهم عبر التواصل الاجتماعي في ظل غيابهم عن المدرجات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واختتم نصر تصريحاته بأننا لابد من تشجيع بلادنا بشتى الطرق، ومن المؤكد وصول أصواتنا للاعبين، ومن رفع الحالة المعنوية لديهم، وظهورهم في أفضل مستوى.