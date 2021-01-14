شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: كان هناك تعنت تجاهنا من اللجنة الطبية في اتحاد شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال محمد على، رئيس بعثة المنتخب الوطني في تونس، أن طبيب الفريق هو صاحب القرار فيما يخص النواحي الطبية.

وقال جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إنه اقترح على ربيع ياسين السفر إلى تونس بـ 25 لاعبا فقط ووافق على ذلك.

وتابع أن زيادة قوائم المنتخبات في تصفيات شمال أفريقيا اقتراح مصري، مؤكدا أن يوجد شخص متعنت مع منتخب الشباب وهو ماهر الزهار مسؤول اللجنة الطبية في اتحاد شمال أفريقيا.

وأضاف أنه طلب حضور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول إلى تونس لأن وليد منظور متفرغ لعمله في بعثة المنتخب بعيدا عن المصابين.

وأتم أن العاملون بفندق إقامة منتخب الشباب في تونس غير مؤهلين للتعامل مع مصابي كورونا.