شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يُجهز خليفة والتر بواليا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الجونة، مساء أمس، تعاقده مع المهاجم الكونغولي إدريسا مبومبو، هداف فريق نكانا رد ديفلز الزامبي، لمدة 3 مواسم ونصف.

ووقع إدريسا مبومبو صاحب الـ24 عاما، عقود انتقاله إلى الجونة، بعد جلسة جمعته مع حسام الزناتي المدير الرياضي النادي.

وتأتي صفقة مبومبو، بعد قرار الجونة بالموافقة على رحيل مهاجمه والتر بواليا، إلى الأهلي.

وسبق أن لعب مبومبو في صفوف زيسكو الزامبي، والشباب السعودي ولاسي الألباني والهلال السوداني. كما لعب إدريسا مبومبو مع زيسكو أمام الأهلي، في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا عام 2016.

وسيشارك مبومبو مع الجونة أمام الزمالك بالدوري، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن طلب ناديه اليوم بطاقته الدولية. ويخوض الجونة، مواجهة قوية غدا الخميس، أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.