شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك يتحدث عن الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، عن تفاوض ناديه مع بعض اللاعبين لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، إلا أنهم يرفضون الكشف عنها قبل انهائها بشكل رسمي.

وشدد هشام ابراهيم، على بناء سور النادي النهري دون تراخيص في عهد المجلس السابق وهناك محاضر رسمية بإزالته، مؤكدا تم الاتفاق مع محافظ الجيزة على التصالح وهدم سور النادي النهري.