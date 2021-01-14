شكرا لقرائتكم خبر عن منع العويس من مواجهة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف حارس مرمى فريق الأهلي محمد العويس مباراتين وإلزامة بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألفا، بسبب «محاولة الاعتداء بعد نهاية مباراة فريقه أمام القادسية في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على مسؤول من الفريق المنافس، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة». وبذلك يغيب محمد العويس عن مباراتي فريقه أمام الهلال في الجولة 13 وأبها في الجولة 14، كما قررت اللجنة إيقاف مسؤول القادسية محمد الصالح مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف، بسبب «الإساءة للاعب الخصم، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة».

وقررت اللجنة أيضاً إيقاف مسؤول القادسية خالد المرشود 3 مباريات وتغريمه 20 ألفاً بسبب «الإساءة والتلفظ بألفاظ مسيئة على لحارس فريق الأهلي محمد العويس، وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة، ورأت اللجنة تشديد العقوبة وفقاً للمادة (39-4) من اللائحة»، كما ألزمت اللجنة نادي الحزم بدفع مبلغ 10 آلاف لحصول 6 من لاعبي فريق نادي الحزم على إنذارات أثناء المباراة، وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة، وإلزام نادي الفيصلي بدفع مبلغ 15 ألفاً، لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراتهم أمام أبها وفقاً لتقرير مراقب المباراة الوارد للجنة.

من جهته، وجه رئيس النادي الأهلي السابق عبدالعزيز عبدالعال، تساؤلا للجنة الانضباط التي أوقفت محمد العويس لمباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، هل العقوبة التي صدرت بحق العويس جاءت في غير محلها.

وأكد عبدالعال أن تجاهل طاقم التحكيم ومراقب المباراة الذين كانوا طوال مجريات المباراة متواجدين لاستفزاز بعض مسؤولي القادسية للحارس الأهلاوي وكأنهم لم يسمعوا شيئاً، أسهم في ما حدث أعقاب المباراة، مبينا أنه إذا كان هناك تدارك سريع من قبل طاقم التحكيم ومراقب المباراة لما شاهدنا ما حدث عقب نهاية مباراة الأهلي والقادسية. وتمنى عبدالعال من لجنة الانضباط مزيدا من القرارات اتجاه الأندية بحزم في المستقبل.

واختتم الرئيس الأهلاوي السابق حديثه بقوله: «ثقتي في اللاعبين كبيرة في مواجهة الهلال والظهور بالمستوى الفني الجيد وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة الكلاسيكو غدا ضمن مباريات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين».