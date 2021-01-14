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«الشتوية» تعيد هزازي للركض الكروي

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جدة - خالد شويل - يسعى المهاجم الدولي السابق نايف هزازي لمواصلة الركض الكروي مجدداً من خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذ يعمل وكيل أعمال اللاعب على التواصل مع عدد من الأندية المحلية والخليجية من أجل اختيار المحطة الاحترافية المناسبة للهزازي الذي يواصل تدريباته الخاصة بشكل يومي من أجل العودة للملاعب بعد فترة توقف عن مزاولة الكرة لمدة 4 أشهر منذ انتهاء الموسم الرياضي الماضي.

هذا وفي حال توقيع الهزازي لأحد الأندية المحلية أو الخليجية فستكون المحطة الاحترافية الثامنة في مسيرته الكروية بعد أن خاض 7 تجارب احترافية منها 6 محلية مع أندية (الاتحاد، والشباب، والنصر، والتعاون، وأحد، والعدالة)، وخارجياً مع نامي بوتوشاني الروماني.


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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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