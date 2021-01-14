شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب أمريكا والتشيك من مونديال اليد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد «IHF» في بيان رسمي انسحاب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من البطولة الـ27 من كأس العالم التي تستضيفها مصر بالفترة بين 13 و31 يناير الجاري. وقال الاتحاد الدولي في بيانه، إن الاتحاد الأمريكي انسحب من المونديال بعد ظهور عدة حالات مصابة بفايروس كورونا بين لاعبي المنتخب التي وصلت إلى 18 حالة، وأعلن الاتحاد الدولي استدعاء منتخب سويسرا للمشاركة بدلا من المنتخب الأمريكي، وفقا لترتيب بطولة كأس الأمم الأوروبية، وفق التقرير الذي نشره موقع RT الإلكتروني، ليكون بذلك المنتخب الأمريكي ثاني المنتخبات المعتذرة عن المشاركة في المونديال، بعد انسحاب منتخب التشيك، ليحل بدلا منه منتخب مقدونيا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة اليد استقر بعد انسحاب منتخب التشيك على وضع 5 منتخبات كطوارئ في حال اعتذار أي منتخب مشارك في البطولة، وهي سويسرا وهولندا و(الجبل الأسود) وأوكرانيا وصربيا.