شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان يرفض التفريط بـ«هتان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مدرب فريق الهلال رازفان تمسكه باللاعب هتان باهبري على هامش اجتماعه بإدارة الكرة بالنادي أخيرا من أجل تحديد احتياجاته الفنية لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت (الإثنين) الماضي وتستمر حتى (الأحد) السابع من شهر فبراير القادم، وبذلك يغلق المدرب رازفان الطريق على الأندية الإماراتية والمحلية التي تنوي التعاقد مع باهبري خلال الفترة الحالية. وسيواصل باهبري مشواره الكروي مع الزعيم في الموسم الحالي ويطمح في تحقيق المزيد من البطولات المحلية والخارجية في الموسم الحالي، بعد أن ساهم مع زملائه في تحقيق بطولتي كأسي الملك ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، وكأس دوري أبطال آسيا، والمشاركة في مونديال أندية العالم 2019.

هذا وتبقى في عقد باهبري سنة كاملة، إذ سينتهي العقد في مطلع فبراير من العام 2022، وسيدخل فترة الأشهر الستة (الحرة) في شهر أغسطس القادم.