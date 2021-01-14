شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجمع الهواة بنجوم العالم في بطولة الجولف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت جولف السعودية بأنها ستدعت هواة لعبة الجولف من مختلف دول العالم للمشاركة في بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية على ملعب ونادي الجولف «رويال غرينز» خلال 4-7 فبراير 2021، ليحصل المدعوون الهواة على فرصة اللعب مع نجوم العالم، الذين تم تأكيد مشاركتهم من قبل، وهم: المصنف الأول عالمياً وبطل الماسترز لعام 2020 داستن جونسون، وبطل بطولة أمريكا المفتوحة لعام 2020 برايسون ديشامبو، إلى جانب حامل لقب البطولة المفتوحة شين لاوري والنجمان لي ويستود يان بولتير وتايلر ستينسون، إضافة إلى حامل اللقب قاريمي مكدويل، إذ يتطلع جميعهم لمشاركة الهواة في البطولة.

أيضا سيشارك عثمان الملا، وهو أول لاعب جولف سعودي يحترف وينافس دولياً في عام 2019، بعد أن تلقى دعوته الثالثة من جولف السعودية للمشاركة في أكبر الجولات الأوروبية. كما سيشارك معه اللاعب السعودي سعود الشريف، الذي سيكون ثاني لاعب سعودي يشارك في البطولة هاوياً بعد أن أدى أداءً مميزاً في الجولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، واحتل المركز الثاني في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان في بداية العام الماضي.

فخر وعز

وقال سعود الشريف: «نحن سعداء جداً لتنظيم بطولة عالمية وبمشاركة أكبر لاعبي الجولف العالمين في بلادي. أنا فخور بتمثيل بلادي في بطولة عالمية. ستكون هذه المرة الثالثة لي، وأتعلم في كل عام معلومات ثمينة. أتمنى بأن أقدم أفضل مستوى في البطولة وأن أكون أول سعودي يحظى باللقب».

مشاركة عالمية

أشهر النجوم الصاعدين المشاركين في البطولة هو النجم الأمريكي اكشاي بهاتيا صاحب الـ19 عاما المعروف بتميز لعبه، وسيصاحبه مدربه فيل مكليسون. وكان بهاتيا حاز على لقب أول الناشئين وأصبح محترفاً بعد أن أصبح أول طالب ثانوي يحصل على كأس فريق US Walker في عام 2019، وسينضم إلى المشاركين حامل لقب البطولة المفتوحة شين لاوري واللاعبين الآيرلنديين بول ديون وكوماك شارفين. وكان لدون الأداء الرائع عندما حاز على لقب الجولة الأوروبية. وحصل اللاعب شارفين على المركز الـ11 في الجولة الأوروبية عندما أتى بالعدد السادس في النقاط، كم تم توجيه دعوة رسمية إلى اللاعب الياباني تاكومي كانايا، الذي أصبح محترفا عندما حاز المركز الأول في قائمة الهواة في أكتوبر وفاز بلقب دونلوب فينيكس ماسترزفي الجولة اليابانية كرابع مشاركة له كهاويو، وسيكون الإسبانيان إيدوارد سابتو و شيرقو كردي ضمن المشاركين في البطولة.

قدرة على التنظيم

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ماجد السرور: «نحن سعداء للإعلان عن هذه الأسماء الثلاثة المدعوة إلى بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من مجموعة سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، ستكون هذه البطولة حافزاً لمشاركة الشباب ونمو الجولف في المملكة».

وأضاف السرور: «هدفنا هو نمو وتوعية المجتمع عن أهمية الجولف الصحية وتميزها الرياضي ونتطلع إلى النسخة الثالثة من البطولة ولدينا إيمان راسخ بقدرتها أن تكون القوة المحركة حتى الآن وستكون بمثابة دليل بارز على قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات، حيث إن المشاركين من جميع أنحاء العالم ونأمل أن تكون تجربتهم في المملكة العربية السعودية الأولى من بين العديد من الزيارات، وأن يكونوا جزءًا من رحلتنا في تطوير مجتمع نابض بالحياة واستدامة في مجال رياضة الجولف».