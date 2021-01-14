شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب «عينه» على الصدارة.. والاتحاد على الوصافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بخمسة لقاءات قوية ومثيرة تنطلق الجولة 13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (الخميس)، إذ يستضيف الفيصلي (المركز 12) نظيره القادسية (عاشر الدوري) عند الساعة 3:30م، ويلتقي العين (المركز 15) بفريق الشباب (وصيف الدوري) عند الساعة 3:55م، ويحل الباطن (المركز 14) ضيفاً على الاتفاق (تاسع الدوري) عند الساعة 5:45م، فيما يلتقي الفتح (سابع الدوري) بفريق التعاون (سادس الدوري) عند الساعة 5:55م، وتختتم لقاءات الليلة بلقاء الاتحاد (رابع الدوري) بفريق أبها (ثامن الدوري) عند الساعة 8:10م.

الفيصلي X القادسية

على استاد مدينة المجمعة الرياضية، يخوض فريق الفيصلي لقاء مهماً أمام ضيفه القادسية، ويسعى صاحب الأرض لاستعادة هيبته وإيقاف نزيف النقاط بعد تعرضه لأربع خسائر متتالية أطاحت به للمركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات و5 خسائر وله من الأهداف 14 وعليه 17 نقطة، فيما يدخل القادسية هذا اللقاء بعد فوزه القوي على الأهلي في الجولة الماضية ووصوله للمركز العاشر برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين، وله من الأهداف 17 وعليه 18 هدفاً، ويطمح بنو قادس للفوز والصعود لمراكز المقدمة، ويقف التاريخ بجانب الفيصلي، إذ التقى الفريقان في 12 لقاء في دوري المحترفين، انتصر الفيصلي في 5 لقاءات فيما انتصر القادسية في لقاء وحيد وتعادل الفريقان في 6 لقاءات، وأحرز هجوم الفيصلي 20 هدفاً، فيما أحرز هجوم القادسية 13 هدفاً.

العين X الشباب

يدخل فريق العين لقاءه أمام ضيفه الشباب على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، بعد تلقيه خسارتين متتاليتين قذفتا به للمركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و8 خسائر، وله من الأهداف 15 وعليه 23 هدفاً، فيما يدخل الشباب هذا اللقاء بعد احتلاله لوصافة الدوري بفوزه على الاتفاق في الجولة الماضية ليصل للنقطة 22 من 6 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 19 وعليه 16 هدفاً.الاتفاق X الباطنيلتقي الاتفاق بنظيره الباطن على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، إذ يسعى صاحب الأرض فريق الاتفاق للعودة للمسار الصحيح بعد أن خسر لقاءين متتاليين ليحتل المركز التاسع برصيد 17 حصدها من 5 انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين، وله من الأهداف 19 وعليه 20 هدفاً، فيما يدخل فريق الباطن هذا اللقاء بعد أن حصد نقطة أمام المتصدر الهلال في الجولة الماضية من أصل 12 في آخر أربع جولات ليحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 12 حصدها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 18 وعليه 20 هدفاً، وسبق أن التقى الفريقان في ستة لقاءات في دوري المحترفين، وتقاسما الفوز والتعادل، إذ فاز كل منهما في لقاءين وتعادلا في لقاءين، وأحرز هجوم الباطن 9 أهداف فيما أحرز هجوم الاتفاق 7 أهداف.

الفتح X التعاون

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يخوض فريق الفتح لقاء قوياً ومهماً أمام التعاون سعياً لكسر حاجز النقطة وتجاوز ضيفه، إذ يحتل الفتح المركز السابع برصيد 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين، وله من الأهداف 20 وعليه مثلها، فيما يدخل فريق التعاون هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 18 نقاطة حصدها من 4 انتصارات و6 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 13 وعليه 6 أهداف فقط.

الاتحاد X أبها

وفي الجوهرة المشعة، يعود الاتحاد لخوض لقاءاته على ملعبه بعد فترة غياب للصيانة الشتوية ويستضيف نظيره أبها بحثاً عن وصافة الدوري، إذ يدخل الاتحاد هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 21 نقطة جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 15 وعليه 10 أهداف، فيما يدخل فريق أبها هذا اللقاء محتلاً المركز الثامن برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات ومثلها خسائر وتعادلين، وله من الأهداف 16 وعليه مثلها، وسبق أن التقى الفريقان في 4 مواجهات في دوري المحترفين، انتصر كل منهما في لقاءين وأحرز هجوم الاتحاد 7 أهداف فيما أحرز هجوم أبها 6 أهداف.