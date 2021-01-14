شكرا لقرائتكم خبر عن «الصراع» يشعل قائمة الهدافين بـ«دورينا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تشهد الجولة 13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صراعا قويا على صدارة الهدافين التي يتربع عليها مهاجم فريق أبها كارلوس ستراندبيرج برصيد 9 أهداف، وفي المركز الثاني مهاجم الباطن فابيو أبرو برصيد 8 أهداف، والمرتبة الثالثة مهاجم فريق الاتحاد رومارينهو ريكاردو برصيد 7 أهداف.

هذا وستتواصل المنافسة على لقب الهداف بدءا من مباريات اليوم، إذ سيستضيف فريق الاتحاد نظيره أبها على استاد الجوهرة بجدة، فيما سيحل الباطن ضيفا على الاتفاق باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وكان المتوقع أن يواصل الثلاثي كارلوس، وفابيو، ورومارينهو التهديف من أجل التواجد في صدارة هدافي الدوري.