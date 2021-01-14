مونديال 2021 في كرة اليد: بداية قوية للفراعنة

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القاهرة: استهل المنتخب المصري بقوة مشواره في النسخة السابعة والعشرين لبطولة العالم في كرة اليد التي يستضيفها على ارضه حتى 31 كانون الثاني/يناير الحالي، بفوزه على تشيلي 35-29 الأربعاء بصالة استاد القاهرة الدولي في المباراة الافتتاحية.

وظهر المنتخب المضري بأداء مشرف ومميز خلال شوطي اللقاء وظهر لاعبوه بالشكل الأمثل في مواجهة منتخب تشيلي في أولى مباريات المجموعة السابعة التي تضم السويد بطلة العالم أربع مرات أعوام 1954 و1958 و1990 و1999 ومقدونيا الشمالية التي تم استدعاؤها الثلاثاء عقب انسحاب تشيكيا بسبب اصابة 12 لاعبا ومدربين بفيروس كورونا المستجد.

وتلتقي السويد، الوصيفة اعوام 1964 و1997 و2001، مع مقدونيا الشمالية مساء غد الخميس.

وضرب الفراعنة بقوة في الشوط الأول وأنهوه متقدمين بفارق سبعة أهداف (18-11)، ثم تابعوا أفضليتهم في الشوط الثاني وتقدموا 28-22 قبل 10 دقائق من النهاية والتي شهدت استفاقة للضيوف دون أن ينجحوا في قلب الطاولة فخرج اصحاب الارض فائزين بفارق ستة اهداف (35-29).

وحصل المصري يحيي الدرع على جائزة افضل لاعب في المباراة.

وكان الدرع أفضل مسجل في صفوف الفراعنة برصيد 6 أهداف من 6 محاولات، وأضاف أكرم يسري 5 أهداف من 5 محاولات وكل من محمد سند ويحيى عمر 4 اهداف.

وخاض المنتخب المصري المباراة في غياب ابرز نجومه أحمد الأحمر وأحمد هشام "سيسا" وإسلام حسن وعبد الرحمن فيصل بسبب الاصابة.

في المقابل، برز إستيبان ساليناس في صفوف الخاسر وكان افضل مسجل في المباراة برصيد 8 اهداف من 9 محاولات، وأضاف إروين فوشتمان 7 اهداف، ورودريغو ساليناس 5 اهداف.

وتخوض مصر، رابعة نسخة 2001، مباراتها الثانية في البطولة أمام مقدونيا الشمالية السبت المقبل، على ان تواجه السويد في الجولة الثالثة الاخيرة الاثنين المقبل.

وتستضيف مصر النهائيات للمرة الثانية بعد 1999، وهو المونديال الخامس خارج أوروبا بعد نسخ اليابان 1997، تونس 2005 وقطر 2015.

وتقام منافسات المونديال بمشاركة 32 منتخبا للمرة الاولى في تاريخه بعدما كانت مقتصرة على 24 منتخبا سابقا.

وتقام المنافسات في 4 صالات هي الصالة الكبرى بمجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولي والتي تم تجديدها بالكامل، إضافة إلى إنشاء ثلاث صالات جديدة، هي صالة العاصمة الإدارية الجديدة، برج العرب، و6 أكتوبر.

ووزعت المنتخبات المشاركة على 8 مجموعات من أربع منتخبات يتأهل أول ثلاثة من كل مجموعة إلى الدور الرئيس حيث يحتفظ كل بنقاطه، ثم يبلغ من هذا الدور متصدر ووصيف كل مجموعة الدور ربع النهائي.