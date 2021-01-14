فينيكس-اتلانتا: سابع مباراة يتسبب فيروس كورونا بتأجيلها

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لوس أنجليس: أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء تأجيل المباراة المقررة هذا اليوم بين فينيكس صنز وضيفه اتلانتا هوكس بسبب عدم قدرة أصحاب الأرض على تأمين الحد الأدنى من اللاعبين لخوضها بسبب تأثرهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان "بسبب تتبع الاتصال المستمر داخل صنز، فإن الفريق لا يملك العدد المطلوب لثمانية لاعبين متاحين لخوض مباراة الليلة ضد هوكس".

وهي المباراة السابعة التي تضطر الرابطة الى تأجيلها بسبب فيروس "كوفيد-19" بعد ثلاثة أسابيع على انطلاق الموسم وتحديدا منذ 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتأتي في الوقت الذي قامت فيه رابطة الدوري ورابطة اللاعبين بتحديث بروتوكولات الصحة والسلامة لفيروس كورونا الثلاثاء بهدف وقف انتشاره.

واضافت الرابطة أن الإجراءات الجديدة فرضت "ردا على زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد وزيادة طفيفة بين فرق الدوري الاميركي للمحترفين التي تتطلب الحجر الصحي للاعبين".

على مدار الأسبوعين المقبلين على الأقل، يتعين على اللاعبين والاجهزة الفنية البقاء في مقر إقامتهم في جميع الأوقات خلال خوض النادي لمبارياته البيتية باستثناء التوجه الى صالة اللعب والمنشآت الرياضية الخاصة بفرقهم أو ممارسة الأنشطة الأساسية، باستثناء الظروف الاستثنائية.

وخلال السفر، لا يمكنهم مغادرة الفندق، باستثناء الذهاب للتدريب واللعب في الصالة أو في حالة الطوارئ، كما يمنع عليهم التواصل مع نزلاء الفندق.

وأثارت هذه البروتوكولات المعززة انتقادات من بعض اللاعبين ابرزهم نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر جورج هيل الذي علق عقب الخسارة أمام سان أنتونيو سبيرز 102-112 "أنا رجل بالغ. سأفعل ما أريد القيام به".

وأضاف "إذا أردت الذهاب لرؤية عائلتي، فسأذهب لرؤية عائلتي. لا يمكنهم إخباري أنني يجب أن أبقى في غرفة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. إذا كان الأمر بهذه الخطورة، فربما لا ينبغي لنا اللعب".

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