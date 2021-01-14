تير شتيجن يقود برشلونة لنهائي السوبر الإسباني بالفوز على ريال سوسيداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

بلغ برشلونة نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الفوز بركلات الترجيح (3-2) بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بنتيجة 1-1 بين الفريقين، مساء الأربعاء على ملعب نويفو أركانخيل.

وتحمل مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة مسئولية التأهل بنفسه بعدما تألق في التصدي للكرات خلال المباراة، وأبدع في ركلة الترجيح أيضًا.

وضمن برشلونة مقعده في نهائي كأس السوبر الذي سيقام الأحد المقبل وسينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد وأتليتك بيلباو.

أحداث المباراة

عرفت المباراة محاولات لتشكيل خطورة من جانب الفريقين منذ بداية أحداثها، واستطاع كل من عناصر ريال سوسيداد وبرشلونة الوصول تهديد المرمى لكن دائمًا الدفاع وحارس المرمى حصلوا على الأفضلية في النهاية.

وحاول ريال سوسيداد صناعة خطورة من الأطراف عن طريق بورتو في الجناح الأيمن الذي حاول في أكثر من مناسبة لعب الكرات العرضية.

المحاولات من جانب برشلونة كانت في الجانب الأيمن أيضًا عن طريق عثمان ديمبلي الذي حاول أن يمر في أكثر من مناسبة من دفاعات ريال سوسيداد بالمهارة الفردية.

أما بداية الخطورة الحقيقة كانت عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 17 بعدما اخترف منطقة الجزاء ليواجه تير شتيجن، لكن الألماني حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى للكرة.

واستلم مارتن برايتويت كرة على الصدر بشكل رائع داخل منطقة الجزاء لكن متطرف قليلًا جهة اليسار، وسدد في الدقيقة 26 كرة كان حارس المرمى لها في الموعد.

وتقدم فرانكي دي يونج لصالح برشلونة في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعدما لعب أنطوان جريزمان عرضية للهولندي الذي ارتقى بشكل رائع وأسكن الكرة في الشباك.

وحصل ريال سوسيداد على ركلة جزاء في الدقيقة 50 من عمر المباراة بداعي وجود لمسة يد على فرانكي دي يونج لاعب برشلونة.

وتولى ميكيل أوريزابال تنفيذ ركلة الجزاء واستطاع أن يتعادل لصالح ريال سوسيداد بعدما ذهب تير شتيجن جهة اليمين، فيما أسكن الكرة على يسار حارس برشلونة.

وسنحت الفرصة لفرانكي دي يونج من أجل الرد في الدقيقة 53 من عمر المباراة بعدما وضعه برايتويت في مواجهة حارس المرمى فراوغ مدافع، وحاول التسديد فوجد أخر يعود من الخلف وفسدد قدمه بدلًا من الكرة واحتسب الحكم خطأ ضد الهولندي.

وسدد عثمان ديمبلي كرة في الدقيقة 63 كادت أن تعيد التقدم لبرشلونة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، ولم تعرف الطريق نحو الشباك.

واستغل جريزمان خطأ من دفاع ريال سوسيداد واستطاع في الدقيقة 99 أن يمرر الكرة إلى عثمان ديمبلي الذي مر من المدافع وسدد كرة تجاه الزاوية الضيقة لكن الحارس كان في الموعد وأمسك بها.

ووصلت الإثارة إلى قمتها في الدقيقة 12 بعدما أهدر جريزمان فرصة مركبة بداية من ركلة ثابتة ارتدت من الدفاع ثم أرسلت مسقطة له في منطقة الجزاء فسددها وتصدى لها الحارس، لتنطلق هجمة مرتدة لريال سوسيداد وتصل الكرة إلى أوريزابال الذي سدد كرة أبعدها تير شتيجن لركنية.

وعاد قفاز تير تشيجن للتألق في الدقيقة 114 بعدما حصل عدنان يانوزاي على الكرة في الجانب الأيمن وانطلق ولم يتمكن الدفاع من التعامل معه ثم سدد كرة أبعدها الألماني بأطراف الأصابع.

وتصدى القائم لتسديدة قوية من عدنان يانوزاي في الدقيقة 119 من عمر المباراة، بعدما صوبها صاروخية لمسها تير شتيجن بأطراف الأصابع قبل أن يتكفل القائم الأيسر بإبعادها.

واستطاع تير شتيجن أن يتصدى لأول ركلة ترجيح، قبل أن يتكفل فرانكي دي يونج بإهدار ركلة برشلونة الأولى.

وفي الركلة الثانية، تكفل تير شتيجن مجددًا بالتصدي لركلة أوريزابال الذي أحرز في المباراة من ركلة جزاء، لكن الألماني هذه المرة كان في الموعد، وتولى عثمان ديمبلي تسجيل ركلة برشلونة وأحرزها.

وفي الركلة الثالثة جاء الدور على القائم ليتصدى لكرة ويليان خوسيه الذي صوبها تجاه القائم الأيسر فردها نيابة عن تير شتيجن، وأحرز بيانيتش الركلة الثالثة لبرشلونة لتصبح النتيجة 2-0.

وأحرز مايكل مرينو ركلة الجزاء الرابعة لصالح ريال سوسيداد، وتكفل جريزمان بإهدار الركلة الرابعة لبرشلونة.

وسجل عدنان يانوزاي ركلة الجزاء الخامسة لصالح ريال سوسيداد، لكن ريكي بويج كان في الموعد وحسم ركلات الترجيح بنتيجة 3-2 لبرشلونة.