يوفنتوس يحبط مغامرة جنوه ويلحق بميلان وانتر في دور الثمانية بكأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أحبط يوفنتوس مغامرة ضيفه جنوه وتغلب عليه 3 / 2 مساء الأربعاء في دور الستة عشر لبطولة كأس إيطاليا ليلحق فريق السيدة العجوز بقافلة المتأهلين إلى دور الثمانية للبطولة.

وأفلت انتر ميلان من كمين مضيفه فيورنتينا وتأهل إلى دور الثمانية للبطولة بالتغلب عليه 2 / 1 في عقر داره كما استهل نابولي رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة بالفوز على إمبولي 3 / 2 في مباراة أخرى بدور الستة عشر.

وتقدم يوفنتوس بهدفين نظيفين سجلهما ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا في الدقيقتين الثانية و23 ، ورد جنوه بهدف أحرزه لينارت تشيزيبورا في الدقيقة 28 .

وفي الشوط الثاني ، سجل فيليبو ميليجوني هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 74 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي ، سجل حمزة رفيعة هدف الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 105 ليمنح الفريق مقعدا في دور الثمانية للبطولة.

ويلتقي يوفنتوس في دور الثمانية مع الفائز من المباراة بين سبال وساسولو في دور الستة عشر للبطولة.

وفي مباراة انتر وفيورنتينا ، انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم أرتورو فيدال لانتر ميلان في الدقيقة 40 من ضربة جزاء وتعادل كريستيان كوامي لفريق فيورنتينا في الدقيقة 57 .

وفي الوقت الإضافي ، سجل البديل البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو هدف الفوز الثمين لانتر في الدقيقة 119 اثر تمريرة من البديل الآخر نيكولو باريلا.

ويلتقي انتر ميلان في دور الثمانية جاره ومنافسه التقليدي العنيد ميلان والذي تأهل لهذا الدور بالفوز على تورينو بركلات الترجيح أمس الأول الثلاثاء في أولى مباريات دور الستة عشر للبطولة.

واحتسب الحكم ضربة الجزاء لانتر في الشوط الأول بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ، للتأكد من الخطأ الذي ارتكبه الحارس بييترو تيراتشيانو ضد التشيلي أليكسيس سانشيز لاعبي انتر وسدد فيدال ضربة الجزاء ليسجل منها أول هدف له بقميص انتر منذ انتقاله للفريق في أيلول/سبتمبر الماضي قادما من برشلونة الإسباني.

وتعادل فيورنتينا بهدف من تسديدة قوية أطلقها كوامي لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1 ويلجأ الفريقان لوقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة على شوطين.

واستهل نابولي حملة الدفاع عن لقبه في البطولة بفوز ثمين على إمبولي بثلاثة أهداف سجلها جيوفاني دي لورنزو وهيرفنج لوزانو وأندريا بيتانيا في الدقائق 18 و38 و77 مقابل هدفين سجلهما نديم بايرامي في الدقيقتين 33 و68 .

ويلتقي نابولي في دور الثمانية مع الفائز من المواجهة بين روما وسبيزيا بدور الستة عشر.