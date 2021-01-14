وكيله: خلاف إيدو موسيس وزميله بسبب ثمن "حذاء".. والأزمة ستحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال علي جلال، وكيل لاعب غزل المحلة إيدوموسيس، إن اللاعب المتواجد مع الفريق هو الذي كان يلعب في صفوف مصر للمقاصة وليس توأمه كما أُشيع.

وأضاف جلال، خلال مداخلة ببرنامج الماتش على فضائية صدى البلد:"توأمه يتواجد في نيجيريا وليس كما يُقيل أنه في المحلة، وماحدث مجرد خلاف مع زميله بالفريق بسبب ثمن "حذاء ستارز)".

وأتم وكيل لاعب غزل المحلة إيدوموسيس، تصريحاته بـ:"سيتم حل الأمر، وأعد جماهير المحلة بأن اللاعب سيكون له دور مع الفريق".

وكان إيدو موسيس مهاجم غزل المحلة، قد نفى عبر يلاكورة، في وقت سابق ما تردد بشأن وجود "توأمه" في الفريق بدلا منه كما تردد.

وكان خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة قد صرح في وقت سابق ونفى ما تردد حول تعاقدهم مع توأم موسيس وليس لاعب المقاصة السابق.

وأكد مدرب غزل المحلة أنه تم إحالة موسيس للتحقيق بسبب ما بدر منه تجاه زملاءه بالفريق.