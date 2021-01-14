سوبر فرنسا.. باريس يطيح بمارسيليا ويمنح مدربه لقبه الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل باريس سان جيرمان هيمنته على بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم وأحرز لقب البطولة للموسم الثامن على التوالي بفوزه على مارسيليا 2 / 1 اليوم الأربعاء.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 12 لقب في البطولة ليعزز صدارته لقائمة الفرق الفائزة باللقب على مدار تاريخ البطولة مقابل سبعة ألقاب لليون وثلاثة لكل من نانت وموناكو.

وتجمد رصيد مارسيليا عند لقبين بالتساوي مع بوردو علما بأن مارسيليا أحرز لقبيه الوحيدين في هذه البطولة في عامي 2010 و2011 .

ومنح سان جيرمان مديره الفني الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو /48 عاما/ اللقب الأول له في مسيرته التدريبية وذلك بعد أيام قليلة من توليه مسؤولية تدريب الفريق في الثاني من كانون ثان/يناير الحالي.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 39 ، ثم حصل نفس اللاعب على ضربة جزاء قبل دقائق من نهاية المباراة ، وسجل منها البرازيلي البديل نيمار دا سيلفا هدف الاطمئنان في الدقيقة 85 .

وفي الدقيقة 89 ، سجل ديمتري باييه هدف حفظ ماء الوجه لفريق مارسيليا.