غزل المحلة: قصة تغيير إيدو موسيس "مختلقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة، أن ما أشيع حول تعاقد الفريق مع تؤأم إيدو موسيس لاعب الفريق "مختلقة"، مشيراً إلى أنه تم إيقاف اللاعب.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى أن اللاعب الذي يتواجد في غزل المحلة هو توأم إيدو موسيس وليس اللاعب نفسه.

وقال حسام عزو في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "أعلنا عن التعاقد مع إيدو موسيس في بداية الموسم واللاعب معروف وكان يلعب في المقاصة".

وأضاف: "ما أثير عن تغييره قصة مختلقة، ولا أعرف لماذا يتحدث البعض عن هذا الأمر قبل مباراة هامة لنا امام اسوان".

واختتم عزو تصريحاته قائلاً: "تم إيقاف موسيس بسبب شجار مع زملائه في الفريق أثناء المران".

وكان إيدو موسيس لاعب غزل المحلة قال في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه اللاعب نفسه وأن ما اثير حول تواجد توأمه بالفريق، ليس له أساس من الصحة".