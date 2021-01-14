الزمالك: نرفض بيع مصطفى محمد لسانت إيتيان أو غيره بـ"التقسيط".. الدفع "كاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكدت قناة نادي الزمالك أنه لن يتم بيع مهاجم الفريق مصطفى محمد بنظام "القسط"، سواء كان لسانت إيتيان الفرنسي أو غيره.

وكان مصدر مسؤول بنادي سانت إيتيان قد صرح لـ"الخليج 365" بأن الزمالك تراجع عن اتفاقه ويريد الحصول على ٥ ملايين دولار "كاش".

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر قناة الزمالك: "لا يوجد أي اتفاق نهائي تم بخصوص بيع مصطفى محمد، الأمور متوقفة الآن".

وتابع: "لن يتم بيع مصطفى محمد إلا لمن سيدفع الأموال بشكل فوري، لن يتم بيعه وتقسيط قيمة الصفقة".

وصرح "سانت إيتيان بأنه مستعد لدفع ٣ ملايين دولار وبعد عام يتم تقسيط باقي المبلغ، لا يمتلكون كل الأموال الآن".

وأكمل: "هناك عرض من ألميريا الإسباني، لكن هل سيقبل مصطفى محمد باللعب في الدرجة الثانية؟ خاصة وأن العرض إعارة بنية البيع مستقبلاً".

وواصل: "هناك عرض أيضًا من جالاتا سراي التركي، لكن الدفع عن طريق الأقساط أيضًا، وهذا ما يرفضه الزمالك".

واختتم: "الزمالك يراجع طريقة صيغة العقود بشكل عام بشأن احتراف أي لاعب؛ لتفادي عودتهم لمصر لأندية أخرى بعد ذلك".