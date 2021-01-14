الزمالك: العين لم يطلب "زيزو" رسميا.. ولن نضم حسام حسن أو باسم مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكدت قناة نادي الزمالك عدم وجود أي عرض رسمي من نادي العين الإماراتي من أجل التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

وكان وكيل اللاعب حازم الحديدي قد صرح في وقت سابق بأن زيزو يمتلك عرضا من الإمارات بمقابل مادي كبير للزمالك.

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر قناة الزمالك "زيزو احترف ٥ سنوات في أوروبا، لم يكن أحد يعرفه، لا ينضم للمنتخب، 5 سنوات في أوروبا لم يكن يعرفه أحد، لكن قيمة الزمالك رفعت إسم اللاعب وكذلك مستواه المميز".

وواصل "لم يصل الزمالك أي عرض رسمي من نادي العين الإماراتي بخصوص زيزو".

وأكمل "فقط مستند من الشركة الإماراتية عن طريق نادر شوقي، لم يقم نادي العين برفع المقابل المادي أو تقليصه، لا يوجد أي عرض رسمي".

وصرح "أقول لنادر شوقي أن يأتي بعرض رسمي ومستند موقع من مسؤولي العين يتضمن مقابل مادي واضح للصفقة، ليس مستند عبر الوسيط الإماراتي".

وشدد "مسؤولو العين قاموا بنفي تحديد أي سعر يخص صفقة زيزو، أتمنى أن يتم دعم اللاعب من جماهير الزمالك".

وأضاف "اذا كان نادي العين قد قام ببيع حسين الشحات للنادي الأهلي مقابل 5 مليون دولار ولم يكن دوليا".

وتابع "فهل يعقل أن يقوم نادي الزمالك ببيع زيزو لنادي فني بحجم العين مقابل 3 مليون دولار فقط وهو افضل من الشحات؟".

وقال "الزمالك قام بصرف النظر عن التعاقد مع أحد المهاجمين بسبب مغالاة النادي في مطالبه المادية بشكل غريب".

واختتم "وكذلك لن نتعاقد مع حسام حسن بسبب طريقة فرج عامر في بيع اللاعبين، ولا نية لإعادة باسم مرسي".