جمال محمد ينتقد اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا بسبب المنتخب الأولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني في تونس، أن طبيب الفريق هو صاحب القرار فيما يخص النواحي الطبية.

وقال جمال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه اقترح على ربيع ياسين السفر إلى تونس ب25 لاعبا فقط ووافق على ذلك.

وتابع أن زيادة قوائم المنتخبات في تصفيات شمال أفريقيا اقتراح مصري مؤكدا أن يوجد شخص متعنت مع منتخب الشباب وهو ماهر الزهار

مسؤول اللجنة الطبية في اتحاد شمال أفريقيا.

وأضاف أنه طلب حضور محمد ابو العلا طبيب المنتخب الأول إلى تونس لأن وليد منظور متفرغ لعمله في بعثة المنتخب بعيدا عن المصابين. وأتم أن العاملون بفندق إقامة منتخب الشباب في تونس غير مؤهلين للتعامل مع مصابي كورونا.

أكد جمال محمد علي نائب رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، أن المنتخب خاض 19

مباراة ودية بعد توقف كورون ، ولا أستطيع تحميل أزمة الفريق لأي شخص لأن الكورونا طالت العالم كله.

وقال جمال إلى أن إلغاء كأس العالم للشباب قلل حزني بعد أزمة منتخب الشباب. وتابع أنه تحفظ على سفر منتخب الشباب إلى السعودية لخوض مباراتين وديتين بسبب كورونا ولكن ربيع ياسين اقترح السفر مبكرا إلى تونس خوفا من استدعاء الأندية للاعبيهم في منتخب. وأضاف أن اللجنة الخماسية رفضت بالكامل سفر منتخب الشباب إلى تونس مبكرا لكن ربيع ياسين صمم على موقفه. وأتم أن لا يشترط وجود رئيس البعثة في معسكرات المنتخبات خارج مصر.