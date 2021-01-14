غزل المحلة: قررنا استبعاد إيدو موسيس من لقاء أسوان.. وعانينا من إهدار الفرص

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام عزو، المشرف على الكرة بنادي غزل المحلة، أن إيدو موسيس آثار أزمة بدون داعي في صفوف الفريق.

وقال حسام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ايدو موسيس آثار أزمة بدون داعي في صفوف غزل المحلة"

وأكمل: "الجهاز الفني المحلة قرر استبعاد اللاعب

من لقاء اسوان وإحالة أزمته إلى مجلس الإدارة".

وتابع: "مواجهة اسوان مهمة وتساوي 6 نقاط لغزل المحلة، كما أننا عانينا من إهدار الفرص وخالد عيد طالب اللاعبين بالتركيز أمام المرمى".

أكد علي جلال، وكيل اللاعب إيدو موسيس، أن اللاعب المتواجد مع

غزل المحلة هو إيدو موسيس وليس شقيقه.

وقال جلال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اللاعب المتواجد في مصر هو إيدو موسيس وليس شقيقه، شقيق إيدو متواجد في نيجيريا واسمه كاجو ايو".

وأكمل: "خالد عيد طالبني بمهاجم افريقي سوبر وعرضت عليه ايدو موسيس ووافق عليه". وأتم: " موسيس فضل المحلة لجماهيريته الكبيرة رغم تلقيه عروضا من الدوري الممتاز".