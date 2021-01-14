بركلات الترجيح.. برشلونة يتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب ريال سوسييداد

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل نادي برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد أن تغلبه على نظيره ريال سوسييداد، بركلات المعاناة الترجيحية في نصف نهائي البطولة.

وكانت المباراة بأشواطها الإضافية قد

انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منها، ليلجأ الفريقين إلى الاحتكام إلى ركلات المعاناة الترجيحية والتي رجحت كفة برشلونة بنتيجة 3 - 2.

وسجل فرينكي دي يونج هدف التقدم لبرشلونة في الشوط الأول، ثم تعادل ريال سوسييداد من ركلة جزاء، في الشوط الثاني.

وينتظر برشلونة الفائز من مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو لملاقاته في المباراة النهائية.