باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي للمرة الـ10 في تاريخه

المنامة - ياسر ابراهيم - توّج باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء بكأس السوبر الفرنسي عقب فوزه على أولمبيك مرسيليا 2-1.



وهو أول لقب لماوريسيو بوتشيتينو في مسيرته التدريبية وجاء بعد أيام معدودة على تعيينه مدرباً لنادي العاصمة الذي سبق له الدفاع عن ألوانه كلاعب في الفترة بين 2001 و2003، وتحديداً بعد ثلاث مباريات على خلافته الألماني توماس توخل المقال من منصبه.



ولم يحقق بوتشيتينو الذي أشرف على توتنهام الانكليزي بين 2014 و2019 أي لقب كمدرب، وكانت أفضل نتيجة له قيادة النادي اللندني إلى وصافة الدوري الإنكليزي 2017 ووصافة دوري أبطال أوروبا 2019.



وهو الفوز الرابع لبوكيتينو في 7 مواجهات له في الكلاسيكو بعدما فاز 3 مرات كلاعب في 6 خاضها مع النادي الباريسي كلاعب.



وهو اللقب الثامن توالياً لباريس سان جيرمان في المسابقة.



وثأر باريس سان جيرمان لخسارته على أرضه أمام مرسيليا صفر-1 في أيلول/سبتمبر الماضي في المرحلة الثالثة من الدوري في مواجهة عنيفة انتهت بخمس حالات طرد.



وفضل بوتشيتينو الابقاء على نيمار على مقاعد البدلاء على غرار قطب الدفاع بريسنل كيمبيمبي لعودتهما للتو من الاصابة في الكاحل الأيسر والفخذ على التوالي.



وكان إيكاردي عند حسن ظن مدربه الذي أشركه منذ البداية على حساب الايطالي مويز كين في أول مباراة للأرجنتيني كأساسي منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والفوز على أنجيه (6-1) حيث غاب بعدها بداعي اصابات متكررة.



في المقابل، أشرك البرتغالي أندريه-فياش بواش النجم باييت أساسياً بعدما جلس على دكة البدلاء في مباراتيه السابقتين في العام الجديد، فيما أبقى على فالير جيرمان والأرجنتيني داريو بينيديتو على دكة البدلاء.



ونزل فريق العاصمة بكل ثقله منذ البداية في محاولة لهز الشباك مبكراً بقيادة إيكاردي ومواطنه أنخل دي ماريا وكيليان مبابي.



وسجل إيكاردي هدفاً ألغاه الحكم بداعي تسلل مبابي الذي مرر له الكرة أمام المرمى قبل أن يتابعها برأسه داخل المرمى (22)، ثم سجل مبابي هدفاً آخر ألغاه الحكم بداعي التسلل إثر انفراد (29).



وفعلها ايكاردي عندما استغل كرة عرضية من مواطنه دي ماريا داخل المنطقة فتابعها برأسه ارتدت من الحارس ستيف مانداندا والقائم الأيسر فتهيأت أمامه مجدداً فتابعها داخل المرمى الخالي (39).



وحرمت العارضة إيكاردي من التعزيز بردها تسديدته القوية بيسراه من داخل المنطقة (45+3).



واضطر بواش إلى استبدال حارس مرماه مانداندا مطلع الشوط الثاني بسبب إصابة في الكتف فدفع بيوهان بيليه مكانه.



وكانت أول وأخطر فرصة لمرسيليا في المباراة مجهود فردي لفلوريان توفان من الجهة اليمنى حيث توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية أبعدها حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس إلى ركنية (53).



ودفع بواش بمورغان سانسون وبينيديتو مكان باب غاييه والصربي نيمانيا رادونيتش (56)، وكاد الكرواتي دويي تشاليتا-كار يدرك التعادل بتسديدة قوية "على الطاير" من حافة المنطقة بين يدي نافاس (59).



ورد بوتشيتينو باشراك كيمبيمبي ونيمار مكان لايفن كورزاوا ودي ماريا (65).



وحصل إيكاردي على ركلة جزاء بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد "VAR" إثر عرقلته من الحارس بيليه فانبرى لها الاختصاصي نيمار على يسار الحارس (85).



وقلص باييت الفارق بمتابعة بيمناه من مسافة قريبة لتمريرة عرضية زاحفة للياباني هيروكي ساكاي (89).

المصدر: بي إن سبورت