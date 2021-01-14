مانشستر سيتي يتخطى برايتون بهدف وحيد 

المنامة - ياسر ابراهيم - تخطى مانشستر سيتي مستضيفه برايتون بهدف وحيد الأربعاء ضمن المرحلة 18 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل هدف سيتي الوحيد فيل فودين 44.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة فانتزع المركز الثالث بفارق الأهداف من ليستر سيتي وإيفرتون مع مباراة مؤجلة ضد الأخير سيمكنه الفوز بها من تقليص الفارق الى نقطة واحدة عن جاره مانشستر يونايتد المتصدر والتقدم بفارق نقطتين عن ليفربول حامل اللقب وصاحب المركز الثاني حالياً. في حين تجمد رصيد برايتون عند النقطة 14 في المركز السابع عشر.

وهو الفوز الرابع على التوالي لبطل الموسم قبل الماضي فتابع عودته القوية في المباريات الأربع الاخيرة وتحديداً منذ تعادلين متتاليين مخيبين أمام جاره مانشستر يونايتد ووست بروميتش البيون.

وكان مانشستر يونايتد انفرد بالصدارة بفوزه على مضيفه بيرنلي 1-0 الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى.

ولا تعكس نتيجة المباراة مجرياتها لأن مانشستر سيتي كان الطرف الأفضل طيلة دقائقها الـ90 وكان بإمكانه الفوز بنتيجة كبيرة بعدما صنع مهاجموه العديد من الفرص الحقيقية والسهلة للتسجيل تفننوا في إهدارها خصوصا البلجيكي كيفن دي بروين والجزائري رياض محرز والبرتغالي برناردو سيلفا، وتكفل حارس المرمى الإسباني روبير غارسيا بالتصدي للكثير منها، كما لعبت العارضة دوراً كبيراً في عدم زيادة الغلة.

وخاض مانشستر سيتي المباراة في غياب هدافهم التاريخي الدولي الأرجنتيني سيرخيو اغويرو بسبب خضوعه للحجر الصحي بسبب مخالطته احد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأبقى مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا على الرباعي رحيم سترلينغ والاسباني فيران توريس وكايل ووكر والفرنسي بنجامان مندي على دكة البدلاء.

وانتظر رجال غوارديولا الدقيقة 44 لفك التكتل الدفاعي للضيوف وترجمة الضغط الكبير الذي مارسوه منذ انطلاقها، عندما مرر دي بروين كرة إلى فودن عند حافة المنطقة فتلاعب بمدافعين وتوغل داخلها قبل ان يسدد كرة زاحفة خادعة بيمناه على يمين الحارس غارسيا.

وتابع مانشستر سيتي سيطرته في الشوط الثاني بحثا عن تسجيل الهدف الثاني وحسم النتيجة لكن دون جدوى امام استمرار تألق دفاع الضيوف وحارس مرماهم غارسيا، وكاد يدفع الثمن غالياً من الهجمات المرتدة التي كاد برايتون يدرك منها التعادل خصوصاً انفراد الفرنسي نيل موباي الذي حاول رفع الكرة فوق الحارس البرازيلي ايدرسون بعدما انتبه لخروجه من عرينه لكن المدافع الاسباني اريك غارسيا تدخل في توقيت مناسب وقطع محاولته (78).

وسنحت فرصة ذهبية لسترلينغ، بديل ، لإراحة زملائه عندما حصل دي بروين على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل الحارس غارسيا، لكن الدولي الانكليزي سددها فوق العارضة (90+1).

المصدر: بي إن سبورت