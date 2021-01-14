الامارات | 86 خيلاً تتنافس في لقب السباق السادس لموسم ميدان اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 86 خيلاً تتنافس في لقب السباق السادس لموسم ميدان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنافس 86 من نخبة الجياد المحلية والدولية، اليوم، في لقب سبعة أشواط من السباق السادس بالموسم الجديد لمضمار ميدان العالمي، والذي ترعى أشواطه السبعة «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز يبلغ 837 ألفاً و800 درهم.

ويتضمن السباق، الذي ينطلق في السادسة والنصف مساءً، ثلاثة أشواط تقام على المسارات العشبية لمضمار ميدان، تقابلها أربعة أشواط تُجرى على المسارات الترابية، مع تخصيص شوط للخيول المبتدئة، وأربعة أشواط لخيول «التكافؤ»، وشوطين ضمن الفئة المشروطة «بحسب النتائج» يمثلان البطولتين الرئيستين، التي تبلغ جوائز كل منهما 183 ألفاً و650 درهماً، وتجريان في الشوطين الخامس والسادس، وهما تحضيري «2000 غينيس» الإماراتي للمهور من عمر ثلاث سنوات لمسافة 1600 متر رملي، و«كأس دبي» لمسافة 1200 متر عشبي.

وتحفل أولى البطولات الرئيسة في السباق بمشاركة 11 من نخبة مهور مسافة الميل، تتنافس في حجز بطاقة التأهل لسباق «2000 غينيس» الإماراتي، يبرز منها ممثل شعار «غودولفين» المهر غير المهزوم «ريبيلس رومانس» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الباحث بقيادة الفارس وليام بيوك عن انتصاره الأول محلياً والثالث عالمياً، عقب تألقه الموسم الماضي في السباقات البريطانية، وتحقيق الفوز على مضماري «كيمبتون» و«نيوكاسل»، اللذين أقيما على المسافة ذاتها 1600 متر.

كما يدخل دائرة المنافسة المهر «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب نيكولاس باشالارد، وقيادة الفارس ريان كوراتولو، إذ يسعى المهر لانتصاره الثاني على التوالي في سباقات الخيل، عقب تألقه في ظهوره الأول في 18 ديسمبر الماضي، والفوز على مضمار جبل علي.

بدوره، يسعى المهر «غراند دبي» لمالكه ومدربه علي راشد الرايحي، تحت قيادة الفارس ساندرو بافيا، لتسجيل انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي، عقب تألقه ديسمبر الماضي بتحقيق انتصار، جاء على المسافة والمضمار ذاتيهما، والذي جاء مكملاً لمسيرته الناجحة في عالم السباقات، خصوصاً أن «غراند دبي» لم يخرج عن المراكز الثلاثة الأولى في مشاركاته الثلاث التي خاضها.

وتواصل الإثارة طريقها نحو بطولة السرعة (كأس دبي)، التي تجري في الشوط السادس، وينافس في لقبها 10 من نخبة جياد مسافة 1200 متر عشبي، يتقدمها «فيرست سمايل» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب سعيد بن سرور، الساعي في ظهوره الأول محلياً لتأكيد تطوره في سباقات الخيل العالمية، وحصد الانتصار الثاني على التوالي، عقب الفوز أكتوبر الماضي في سباق أقيم على مضمار «لينغفيلد» جنوب بريطانيا.

837

ألفاً و800 درهم، مجموع جوائز الأشواط السبعة، للسباق السادس في الموسم الجديد لمضمار ميدان العالمي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news