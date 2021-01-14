الامارات | محمد بن راشد ينعى الأمير خالد بن عبدالله آل سعود

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينعى الأمير خالد بن عبدالله آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عزاءه الشخصي إلى أسرة آل سعود، وإلى جميع محبي وملاك الخيل في العالم، وذلك في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال صاحب السمو، في تغريدة أمس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عزائي الشخصي لأسرة آل سعود.. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.. صديق ورفيق حياة في حب الخيل.. الفارس الذي ترجل بعد أن ملك قلوبنا بطيبته ورقيّه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان الراحل من أبرز ملاك الخيول في العالم، وقد حققت خيوله العديد من الإنجازات الكبيرة في مختلف السباقات الشهيرة بالعالم، وهو مؤسس ومالك إسطبلات «جودمونت» العالمية، وقد وافته المنية أمس عن عمر يناهز 84 عاماً.

ومن أبرز الخيول التي قدمتها علامة «جودمونت»: الجواد الأسطورة غير المهزوم «فرانكل»، والجواد «أورغيت» الفائز بكأس دبي العالمي في 2017.

وسلطت وسائل الإعلام العالمية، أمس، الضوء على مسيرة الأمير الراحل، ومن ضمنها صحيفة «ذا صن» البريطانية، التي تناولت إنجازات الخيول التي امتلكها على صعيد سباقات الخيل العالمية، بجانب الجوائز التي حصدها على الصعيد الشخصي، من أبرزها حصوله على جائزة «إكليبس» التقديرية في الولايات المتحدة في 17 مناسبة، تقديراً لأدائه كبطلٍ للملاك في أميركا، بجانب فوزه ببطولة الملاك في بريطانيا أعوام: 2003 و2010 و2011. وأوضحت الصحيفة أن عالم الخيل يودع شخصية مرموقة في عالم السباقات.

نائب رئيس الدولة:

«عزائي الشخصي لأسرة آل سعود.. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.. صديق ورفيق حياة في حب الخيل».

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