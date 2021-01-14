الامارات | برشلونة فضّل رونالدينيو على رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة فضّل رونالدينيو على رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أمس، أن نادي برشلونة فضّل، في صيف 2003، التعاقد مع النجم البرازيلي المعتزل حالياً رونالدينيو، على ضمّ النجم البرتغالي ومهاجم يوفنتوس حالياً، كريستيانو رونالدو. ونقلت الصحيفة تصريحات للرئيس السابق للنادي، خوان لابورتا، والمرشح الأبرز حالياً لرئاسة النادي، قوله إن وكيل رونالدو عرض اللاعب عليه حين كان رئيساً لبرشلونة في 2003، رغم اتفاقه المبدئي قبل ذلك مع مانشستر يونايتد مقابل 19 مليون يورو. وقال لابورتا: «كان رونالدو يحتاج إلى مساحات أكبر للعب، وطريقة لعبه وتحركه لم تناسب طريقة برشلونة، لذلك كنا واثقين بأن رونالدينيو هو اللاعب الذي نريده».

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