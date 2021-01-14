الامارات | علي الحوسني: توقف الدوري خدم عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحوسني: توقف الدوري خدم عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد وحارس عجمان، علي الحوسني، أن فترة توقف الدوري خدمت عجمان، وجاءت في توقيت مثالي للفريق لإعادة الحسابات، والتعاقد مع صفقات جديدة من الأجانب والمواطنين لتغيير وضعية الفريق في جدول الدوري. ويحتل عجمان المركز قبل الأخير في جدول الدوري بثلاث نقاط، من أصل 12 مباراة.

وقال الحوسني، في تصريحات قبل لقاء الفجيرة غداً بختام ذهاب دوري الخليج العربي: «أقمنا معسكراً تحضيرياً في أبوظبي خلال فترة التوقف الحالية، وكان المعسكر نموذجياً من كل الوجوه، وأنا على ثقة أن الحالة التي ظهر عليها كل اللاعبين، خصوصاً الذين انضموا إلينا خلال فترة الانتقالات الشتوية، ستساعد الفريق على تحقيق الفوز على الفجيرة».

وأضاف: «أنا متفائل للغاية بنتيجة مباراة الغد، وبالحصول على النقاط الثلاث، لتكون البداية الحقيقية لعودة الفريق إلى مركز متقدم في جدول المسابقة».

وحول حقيقة العروض التي تلقاها من أندية أخرى للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال: «أي لاعب يطمح للأفضل واللعب لأندية تنافس في الألقاب والبطولات، ولولا الاحتراف ما كبرت طموحات اللاعبين، لكن تركيزي في هذه الفترة مع عجمان وكيفية الحفاظ على وجوده ضمن أندية الاحتراف، وبعد هذا الموسم سيكون لكل حدث حديث».

غوران: مواجهة الدوري تختلف عن الكأس

قال مدرب الفجيرة، الصربي غوران، إن «مواجهة عجمان في الدوري ستختلف عن الكأس». وشدد في المؤتمر الصحافي، أمس، على أن الفجيرة جاهز لمباراة الغد. وكان الفريقان التقيا مرتين في كأس الخليج العربي، وفاز الفجيرة في المباراتين صفر-1 و2-1. وتابع: يجب على اللاعبين أن يخوضوا المباراة بتركيز عالٍ، والظهور بشكل جيد. نافياً أن تشكل تعاقدات عجمان الجديدة ضغطاً على الفريق.

محمد فاضل - الفجيرة

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