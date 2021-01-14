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الامارات | 175 دراجاً يشاركون في سباق نخلة ديرة للدراجات

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محمد أبوإسماعيل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 175 دراجاً يشاركون في سباق نخلة ديرة للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم اتحاد الدراجات، في الساعة الثامنة من صباح الغد، سباق الدوري المحلي الرابع، بمنطقة نخلة ديرة في دبي أمام فندق ريو، لمسافة 75 كيلومتراً.

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد، منصور بوعصيبة، عن سعادته وترحيبه بمثل هذه السباقات، التي تظهر روعة الإمارات، وما تمتلكه من بنية تحتية ومنشآت على أعلى مستوى.

وقال بوعصيبة، في تصريحات صحافية: «سجلت اللجنة الفنية في الاتحاد مشاركة أكثر من 175 دراجاً، أكدوا مشاركتهم في السباق».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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