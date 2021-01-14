الامارات | خورفكان يضم البرازيلي باولينيو لموسم ونصف الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يضم البرازيلي باولينيو لموسم ونصف الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان ‏لكرة القدم، أمس، عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي باولو فيكتور الشهير بـ(باولينيو)، ليحل بديلاً عن ريكاردو مينديز، الذي تم الاستغناء عنه أخيراً. وذكر بيان للمركز الإعلامي لخورفكان أن مدة العقد تمتد نصف الموسم الجاري، والموسم المقبل، حتى نهاية 2021-2022، قادماً من نادي ليفسكي صوفيا البلغاري.

حضر مراسم توقيع العقد عضو شركة الكرة بخورفكان مبارك مسعود. يذكر أن باولينيو، البالغ من العمر 26 عاماً، قدم مباريات مميزة مع ليفسكي صوفيا الموسم الماضي، وأحرز سبعة أهداف، وصنع أربعة.

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