الامارات | رمضان وكايزر والظنحاني الأفضل في «ديسمبر دورينا»

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان وكايزر والظنحاني الأفضل في «ديسمبر دورينا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي، لشهر ديسمبر الماضي، التي تنظمها الرابطة برعاية اتصالات «الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي»، بنهاية التصويت عبر الموقع الرسمي وتطبيق الرابطة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، الذي انطلق ظهر 10 الجاري واستمر 48 ساعة.

وكرر نجم الجزيرة عبدالله رمضان، ومدربه كايزر، فوزهما بعد أن توّجا في نوفمبر، بينما فاز أيضاً حارس بني ياس فهد الظنحاني. وتفوق رمضان على أربعة منافسين، هم: لاعب الشارقة الأوزبكي شوكورف، ومينديز (النصر)، ورامون لوبيز (خورفكان) ومبوكو (الوحدة).

بينما تفوق كايزر على مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، وإيسايلا (بني ياس)، أما الحارس الظنحاني فتقدم على جمال عبدالله حارس كلباء، وعلي خصيف حارس الجزيرة.

وستقوم رابطة المحترفين بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم، خلال منافسات الجولة الـ13 التي تنطلق غداً.

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