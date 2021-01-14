الامارات | البطائح يكرّس العقدة التاريخية على الوحدة في دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يكرّس العقدة التاريخية على الوحدة في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّس فريق السلة بنادي البطائح العقدة على الوحدة في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، عقب الفوز الذي حققه البطائح، أول من أمس، بفارق سبع نقاط «91-86»، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي الجزيرة، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة موسم 2020-2021.

وأكد البطائح، الذي دشن ظهوره الأول تاريخياً في مسابقات سلة الرجال موسم 2018-2019، علو كعبه في المواجهات التي جمعته مع الوحدة في بطولة الدوري، محققاً الانتصار الخامس على التوالي، بعدما سجلت المواجهات الأربع السابقة فوز البطائح، بدايةً من انتصاره في نوفمبر 2018 بنتيجة «70-60»، ثم في الخامس من يناير 2019 بالفوز بواقع «95-65»، وفي 13 يناير 2020 بنتيجة «83-73»، والأول من مارس الماضي بواقع «74-63».

وعرف لاعبو البطائح كيفية ضمان تحقيق انتصارهم في ذهاب ربع النهائي، بعدما أحكم لاعبو الفريق قبضتهم على مجريات المراحل الثلاث الأولى للمباراة بواقع «22-21 و29-19 و18-11»، فيما اكتفى الوحدة بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة «33-22»، التي لم تكن كافية لرجال العنابي للعودة بنتيجة المباراة.

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