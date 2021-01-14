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الامارات | انسحاب تشيكيا والولايات المتحدة من مونديال اليد

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القاهرة - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب تشيكيا والولايات المتحدة من مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحب المنتخبان التشيكي والأميركي لكرة اليد من بطولة العالم المقررة في مصر، بسبب موجة إصابات بفيروس المستجد في صفوف لاعبيهما، عشية انطلاق البطولة، وسيتم تعويضهما بمقدونيا الشمالية وسويسرا توالياً. وثبتت إصابة 12 لاعباً في صفوف التشيك إلى جانب مدربين، فيما يعاني خمسة لاعبين آخرين من عدم الجاهزية لأسباب صحية أخرى، وبعد ذلك، أعلن الاتحاد الدولي انسحاب الولايات المتحدة للسبب ذاته، واستبداله بمنتخب سويسرا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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