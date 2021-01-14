الامارات | انسحاب تشيكيا والولايات المتحدة من مونديال اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب تشيكيا والولايات المتحدة من مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحب المنتخبان التشيكي والأميركي لكرة اليد من بطولة العالم المقررة في مصر، بسبب موجة إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبيهما، عشية انطلاق البطولة، وسيتم تعويضهما بمقدونيا الشمالية وسويسرا توالياً. وثبتت إصابة 12 لاعباً في صفوف التشيك إلى جانب مدربين، فيما يعاني خمسة لاعبين آخرين من عدم الجاهزية لأسباب صحية أخرى، وبعد ذلك، أعلن الاتحاد الدولي انسحاب الولايات المتحدة للسبب ذاته، واستبداله بمنتخب سويسرا.

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