شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يفوز على مارسيليا ويتوج بطلًا لكأس السوبر الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا غاليًا على حساب نظيره أوليمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاربعاء، على ملعب بولار دولولي، على بطولة كأس السوبر الفرنسي.

سجل أهداف سان جيرمان ماورو إيكاردي في الدقيقة 39، ونيمار في الدقيقة 85 من ضربة جزاء، فيما سجل هدف مارسيليا ديميتري باييت في الدقيقة 89.

بهذ الانتصار يكون باريس سان جيرمان قد فاز بكأس السوبر الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه والثامنة على التوالي، وهي البطولة الأولى للمدرب الجديد ماوريسيو بوكيتينو في ثالث مباراة له مع الفريق.