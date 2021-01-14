شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: اللاعب الموجود في غزل المحلة هو ايدو موسيس وليس شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد على جلال، وكيل اللاعب إيدو موسيس، أن اللاعب المتواجد مع غزل المحلة هو إيدو موسيس وليس شقيقه.

وقال جلال خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «اللاعب المتواجد في مصر هو إيدو موسيس وليس شقيقه، شقيق إيدو متواجد في نيجيريا واسمه كاجو ايو».

وأكمل: «خالد عيد طالبني بمهاجم أفريقي سوبر وعرضت عليه ايدو موسيس ووافق عليه».

وأتم: «موسيس فضل المحلة لجماهيريته الكبيرة رغم تلقيه عروضا من الدوري الممتاز».