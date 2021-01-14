شكرا لقرائتكم خبر عن ‎غزل المحلة: قررنا استبعاد إيدو موسيس من لقاء أسوان.. وعانينا من إهدار الفرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام عزو، المشرف على الكرة بنادي غزل المحلة، أن إيدو موسيس آثار أزمة بدون داعي في صفوف الفريق.

وقال حسام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «ايدو موسيس آثار أزمة بدون داعي في صفوف غزل المحلة».

وأكمل: «الجهاز الفني المحلة قرر استبعاد اللاعب من لقاء اسوان وإحالة أزمته إلى مجلس الإدارة».

وتابع: «مواجهة اسوان مهمة وتساوي 6 نقاط لغزل المحلة، كما أننا عانينا من إهدار الفرص وخالد عيد طالب اللاعبين بالتركيز أمام المرمى».‎