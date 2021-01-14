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قائد يد الأهلي: كل لاعبي منتخب مصر كانوا نجوما.. وأحمد الأحمر لا غنى عنه

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد إبراهيم، قائد النادي الأهلي لكرة اليد، أن نسبة تصويب يحيى الدرع اليوم كانت 100% وهذا يدل على قدراته العالية.

وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «كل لاعبي منتخب اليد كانوا نجوما اليوم أمام تشيلي».

وأكمل: «مقدونيا الشمالية منتخب يملك لاعبين مميزين لكن الشيء المطمئن أنهم لم يخوضوا فترة إعداد قبل بطولة العالم».

وتابع: «منتخب مصر يملك مدرب على أعلى مستوى ومنظم ويعلم ماذا يفعل جيدا».

وأتم: «أحمد الأحمر لا غنى عنه في منتخب اليد وبالتأكيد أن اللاعب يتفهم وجهة نظر مدربه».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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