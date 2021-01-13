شكرا لقرائتكم خبر عن «مبابى» ورقة جديدة فى انتخابات رئاسة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة من العيار الثقيل، وعد مرشح لرئاسة نادى برشلونة بصفقة مدوية في سبيل كسب ثقة أعضاء النادى الكتالونى خلال الانتخابات التي ستجرى في 24 يناير الجارى. وأقحمت المعركة المحتدمة على رئاسة برشلونة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابى ضمن الوعود الانتخابية بحسب برنامج الشيرنجيتو الإسبانى.

وينتهى عقد مبابى مع سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسى كل محاولات تجديد عقده.

ووفقًا للبرنامج الشهير، فإن أحد المرشحين على مقعد رئاسة برشلونة (لم يكشف عن اسمه) وعد بإجراء صفقة تبادلية مدوية بضم مبابى، نظير الاستغناء عن أنطوان جريزمان لسان جيرمان، الصيف المقبل.

كان برشلونة قد أعلن عن القائمة النهائية للمرشحين على مقعد الرئاسة، وهم: «خوان لابورتا، وفيكتور فونت، وتونى فريشا، وإيميلى روسود».

يذكر أن مبابى ليس النجم الوحيد الذي استخدم لإغراء الأعضاء في انتخابات برشلونة، إذ سبق أن وعد بعض المرشحين بضم نيمار دا سيلفا (سان جيرمان) وإيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).

في نفس السياق، يجهز نادى باريس سان جيرمان لتحقيق أكبر استفادة من وراء نجمه كيليان مبابى قبل انتهاء عقده في ظل التعقيدات المستمرة بينهما في ملف التجديد.

وينوى مسؤولو سان جيرمان التضحية بمبابى سريعا الصيف المقبل، من أجل هدف أكبر وهو التعاقد مع ليونيل ميسى، قائد برشلونة.

وينتهى عقد مبابى مع سان جيرمان في صيف 2022، لكنه يرفض كل محاولات النادى الفرنسى للتجديد حتى الآن. ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، فإن سان جيرمان منح أولوية حاليًا لتجديد عقد الجناح البرازيلى نيمار دا سيلفا على مبابى.

وأشار البرنامج الإسبانى إلى أن سان جيرمان يخطط لبيع مبابى في الصيف المقبل نظير 100 مليون يورو، إذا استمر اللاعب في رفض عروض التجديد، وتأكدت مغادرته مجانًا في صيف 2022.

وأوضح أن الأموال التي سيحصل عليها باريس من بيع مبابى سيدفع من خلالها راتب عام واحد على الأقل لميسى، حتى لا يخالف النادى قانون اللعب المالى النظيف.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ميسى سينتقل إلى سان جيرمان مجانًا في الصيف المقبل لمزاملة صديقه نيمار مجددًا.