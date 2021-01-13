شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات جديدة لـ«طبيب مارادونا» بسبب شبهة جنائية فى وفاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت التحقيقات في وفاة دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية، عن مفاجأة جديدة تثير شبهة جنائية حول طريقة الوفاة.

كان مارادونا توفى يوم 25 نوفمبر عن عمر 60 عامًا، إثر إصابته بسكتة قلبية في صدمة لعشاق كرة القدم نظرا لتعلق الجماهير بالأسطورة الأرجنتينية الذي أبدع طوال تاريخه ومشواره الكروى.

ووفقًا لبرنامج «كواترو» الإسبانى، فإنه تم الكشف عن وجود أوراق عليها توقيعات مزورة لمارادونا في منزل طبيبه الشخصى. وأشار إلى أن طبيب مارادونا هو الشخص الرئيسى الذي توجه له كل الاتهامات منذ رحيل أسطورة الكرة الأرجنتينية مباشرة.

يذكر أن تشريح جثة مارادونا أثبت أنه كان يعانى من مشاكل في القلب والكبد والرئة، ولم يكشف عن تناوله الكحول أو أي مواد غير مشروعة. وشهدت الأيام الماضية الكثير من الجدل حول وفاة مارادونا بعدما تناولت وسائل الإعلام أكثر من رواية لهذا الأمر.