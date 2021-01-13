شكرا لقرائتكم خبر عن «الدرع» أفضل لاعب في مباراة مصر وتشيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني يحيي الدرع جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة ضد تشيلي في المباراة الافتتاحية والتي أقيمت على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 35 / 29 ليبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بفوز غال.

وشهد حفل الافتتاح حضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي أعطى إشارة البدء لانطلاق البطولة.