شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تؤكد إقامة «أولمبياد طوكيو 2021» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مسؤولو دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد طوكيو- 2020»، نية عقد مناقشات خلال شهر فبراير المقبل لدراسة احتمال إلغاء البطولة التي من المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل.

وتم تأجيل البطولة في صيف العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، على أن يتم إقامتها في الموعد ذاته من العام الجارى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية فإن توشيرو موتو، المدير العام للجنة المنظمة للأوليمبياد، وصف التكهنات الأخيرة التي نقلتها وسائل الإعلام اليابانية مؤخرًا بالكاذبة.

وقال موتو: «عندما يظهر هذا النوع من المعلومات قد يشعر بعض الناس بالقلق، أريد أن أؤكد أننا لا نفكر بهذه الطريقة على الإطلاق، وهذه التكهنات كاذبة».

جدير بالذكر أن اليابان أعلنت، الأسبوع الماضى، حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المجاورة لها بعد تفشى فيروس كورونا، الأمر الذي أثار القلق لدى الجماهير بشأن عدم تنظيم الألعاب الأوليمبية في موعدها.