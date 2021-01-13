شكرا لقرائتكم خبر عن «جمال بلعمرى» يقترب من التوقيع لـ «أهلى جدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل أهلى جدة على موافقة مبدئية من الدولى الجزائرى جمال بلعمرى، على العودة للدورى السعودى، خلال الميركاتو الشتوى الحالى.

وخاض بلعمرى تجربة احترافية في السعودية مع نادى الشباب، قبل رحيله مطلع الموسم الجارى إلى ليون الفرنسى، بسبب خلافات مع إدارة الليوث.

وقالت صحيفة «الرياضية» السعودية إن أهلى جدة يسعى في إطار إتمام صفقة بلعمرى إلى الاستغناء عن البرازيلى لوكاس ليما، ظهير أيسر الفريق، وتعويضه ببديل محلى، ليخلى مكانًا لبلعمرى في قائمة الأجانب بالفريق.

ووقع اختيار أهلى جدة على المدافع الجزائرى بعدما فشلت مفاوضات النادى مع المصرى محمود حمدى «الونش» نجم الزمالك، الذي كان الخيار الأول للمدير الفنى ميلويفيتش.

ونجحت إدارة النادى السعودى في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له التعاقد مع محترفين جدد في الميركاتو الشتوى.