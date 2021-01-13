شكرا لقرائتكم خبر عن «جاريدو» يقترب من تدريب «كاستيون» الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى السابق للأهلى، بات قريبًا من تدريب فريق كاستيون في دورى الدرجة الثانية الإسبانى.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النادى الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية يضع جاريدو بين قائمة المدربين الذين يرغب في التعاقد معهم لقيادة الفريق.

جاريدو الذي أشرف على تدريب عدد من الأندية الإسبانية مثل فياريال وريال بيتيس سيعود من جديد لإسبانيا والتى رحل عنها كمدرب عام 2014 عندما تولى تدريب النادى الأهلى.

وقاد جاريدو النادى الأهلى للفوز ببطولة السوبر المصرى 2014 بالإضافة إلى الفوز بالكونفيدرالية الإفريقية ليكون أول مدرب إسبانى يُحقق لقبًا في القارة الإفريقية.

وأشرف جاريدو على عدد من الفرق الإفريقية مثل الرجاء، حيث فاز بكأس العرش والكونفيدرالية الإفريقية، كما درب النجم الساحلى والوداد المغربى، بالإضافة إلى العين الإماراتى والاتفاق السعودى.