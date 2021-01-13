شكرا لقرائتكم خبر عن «جارسيا» يحدد موعد مشاركة «الأحمر» فى مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أن الفوز كان مهما على تشيلي، بنتيجة (35-29)، في افتتاح بطولة العالم التي تستضيفها مصر.

وقال جارسيا، في تصريحات عقب اللقاء: «النتيجة كانت جيدة ومهمة في بداية المشوار، قدمنا أداءً جيدا وظهرت بعض الأخطاء التي تم تصحيحها في الشوط الثاني».

وأشار إلى أن استقبال 29 هدفا أمام تشيلي لا يعني خللا دفاعيا، بل بالعكس المنافس كان قويا، وقدم مباراة قوية، كما أن تشيلي يعمل على اختراق الدفاع وسجل 12 هدفا وهو أسلوبهم المعتاد.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أن الأهم بالنسبة له تحقيق الفوز وجاهزية الجميع، والعمل على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت أمام تشيلي.

وعن غياب أحمد الأحمر، قال: «الأحمر يعاني من مشاكل في الظهر بعد ودية اليابان الثانية، وهناك محاولات لتجهيزه لمقدونيا الشمالية بعد غيابه عن لقاء تشيلي، وما زال في مرحلة الاستشفاء، وأتمنى لحاقه بلقاء مقدونيا خاصة أنه عنصر مهم».