شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي×برايتون: دي بروين يدفع السيتي للمنافسة.. وسجل كارثي لستيرلنج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي الفوز بنتيجة 1-0 على ضيفه، فريق برايتون، في مباراة ضمن الجولة 18 من البريميرليج.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف بواسطة لاعب الوسط الإنجليزي فيل فودين، وفي الشوط الثاني لاحت لأصحاب الأرض فرصة مضاعفة النتيجة من خلال احتساب ركلة جزاء للفريق في الوقت بدل من الضائع لصالح كيفن دي بروين، سددها رحيم ستيرلنج وأطاح بها خارج المرمى.

رجل المباراة:

لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين قدم مباراة كبيرة، فصنع 3 فرص تهديفية من بينهم كرة هدف المباراة الوحيد، وكان أكثر اللاعبين تسديدًا (5)، والأكثر على مستوى افتكاك الكرة (4، مناصفة مع بيرناردو مدافع برايتون) وأكثر اللاعبين خوضًا للالتحامات (16) ونجاحًا في الالتحامات الأرضية (10)، بجانب تحصله على ركلة جزاء كانت كفيلة بزيادة غلة فريقه التهديفية في المباراة، لولا إهدار ستيرلنج للكرة.

هل تعلم أن:

- برايتون خسر جميع المواجهات الـ 7 الأخيرة في البريميرليج ضد مانشستر سيتي بإجمالي نتيجة 21-2.

- برايتون بدون فوز ضد مانشستر سيتي في جميع المباريات الـ 8 التي لعبها ضدهم خلال عهد البريميرليج (تعادل 1 وخسر 7).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

اقترب مانشستر سيتي من صراع الصدارة بعد أن ارتفع رصيد الفريق إلى 32 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد، المتصدر، مع لعب الشياطين الحمر لمباراة أزيد من الجار.

مانشستر سيتي سيستضيف كريستال بالاس في الجولة القادمة في مباراة قد تعني الكثير لأصحاب الأرض مع استقبال ليفربول، الثاني، لمانشستر يونايتد.

أما برايتون فقد تعقد موقفهم مع تعرضهم للخسارة الثامنة هذا الموسم واستمرارهم في المركز السابع عشر بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، وسيحل الفريق ضيفًا في الجولة القادمة على ليدز يونايتد في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين للفريقين.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فيل فودين سجل 8 أهداف في مختلف البطولات مع مانشستر سيتي هذا الموسم، أعلى رقم تهديفي من جانب لاعب في الفريق.

- كيفن دي بروين صنع 14 هدفًا في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، رقم لم يحققه أي لاعب آخر من نادي في البريميرليج بمختلف البطولات هذا الموسم.

- رحيم سترلينج هو أول لاعب في البريميرليج يهدر ثلاث ركلات جزاء متتالية نفذها في المسابقة منذ سايدو بيراهينو خلال الفترة بين أبريل 2016 وسبتمبر 2017.