شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح مدرب الأهلي لمهاجم الفريق الغاضب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع مروان محسن، مهاجم الفريق، وطلب المدرب من اللاعب نسيان الفترة الماضية، وفتح صفحة جديدة.

وأكد للاعب ثقته الكبيرة في إمكانياته، وقدرته على التألق والمنافسة بشكل قوى في الفترة المقبلة مع والتر بواليا ومحمد شريف، وشدد عليه بضرورة التركيز والاستفادة من المنافسة مع باقى زملائه حتى يستطيع إخراج كل طاقتة التي تمكنة من الظهور بمستوى جيد خلال المباريات الرسمية.

يذكر أن مروان محسن طلب من الجهاز الفنى خلال الفترة الماضية، الرحيل على سبيل الإعارة ورفض موسيمانى طلبه.