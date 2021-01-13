شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأهلي التدريبي استعدادًا لمواجهة «البنك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع بيستو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برنامج تدريبى خاص للاعبين سيقوم بتطبيقه بداية من مران الخميس، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد القادم، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتضمن البرنامج التركيز على التعامل مع الكرات العرضية لتسجيل الأهداف بجانب الاختراق من العمق والحفاظ على الكرة لفترات طويلة وذلك لرغبة المدرب في تحفيظ اللاعبين الجمل الفنية التي يرغب في تطبيقها خلال مشاركة الفريق بمونديال الأندية المقرر انطلاقة مطلع فبراير المقبل بقطر.

وينتظر أن يخوض الفريق تدريبات الجمعة بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية الخميس.

يذكر أن الأهلي خاض مرانا خفيفا اليوم الأربعاء بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.