شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسميانى، المدير الفنى للأهلى، من الجماهير الصبر على الكونغولي والتر بواليا نجم الأهلي الجديد، لحين عودتة للتهديف قريبا، بعدما صام في أول مباراتين له مع الفريق الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي.

وشدد موسيمانى أن اللاعب يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل مستوى مع الأهلي، ويحتاج فقط للتأقلم مع باقي زملائه بالفريق حتى يعود للتسجيل قريبا.

وأضاف: «أدرك تماما أن جمهور الأهلي يرغب في مشاهدة أهداف النجم الجديد مع الفريق وواثق بقدرتة في التسجيل خلال المباريات القادمة والاحتفال مع زملائه».