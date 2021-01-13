شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي 2001» يستعد لإنبي بدون راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ تدريباته اليوم الأربعاء، بدون راحة، وذلك بعد الفوز على الإنتاج الحربي أمس الثلاثاء، بهدف نظيف في بطولة الجمهورية.

ويخوض أهلي ٢٠٠١ تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل، في الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالدوري، علماً بأنه حسم تأهله للمرحلة النهائية، بعدما حصد ٢٢ نقطة من الفوز في ٧ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ معتز إينو مديراً فنياً، وأحمد رؤوف مدرباً عاماً، وتامر دسوقي مدرباً للحراس، ومحمد إمام طبيبا، ومحمد راشد إداريا، وأحمد عبدالخالق مدلكا.‏